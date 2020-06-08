Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 009 065+117 852

Суд вернул полиции протоколы о нарушениях во время пикетов в поддержку Азара

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы не стал рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении задержанных журналистов и муниципальных депутатов, которые выходили с пикетами к зданию МВД в поддержку арестованного Ильи Азара.

Решение было принято из-за того, что протоколы о нарушении правил шествия, митинга или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ) были составлены неправильно. Суд вернул в полицию протоколы в отношении журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр, журналистки Виктории Ивлеевой, главредов "Медиазоны" и "Таких дел" Сергея Смирнова и Анастасии Лотаревой, координатора "Открытой России" Татьяны Усмановой, муниципального депутата Елены Филиной, автора телеграм-канала Avtozak LIVE Максима Кондратьева, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Азар был задержан 26 мая у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы 28 мая признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.

После этого на Петровке ежедневно совершались попытки провести одиночные пикеты в знак солидарности с Азаром. Там задерживали журналистов, муниципальных и городских депутатов, активистов.

Впоследствии Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Азара, однако сократил срок содержания административного ареста с 15 до 10 суток. Азар вышел из спецприемника 7 июня.

Задержания у здания МВД в Москве

6
Москва Илья Азар

Новости по теме

Новости

Новая улица появится на западе Москвы

Новая улица появится на западе Москвы

Стрелок с улицы Строителей умер в больнице

Стрелок с улицы Строителей умер в больнице

Полиция задержала стрелка на юго-западе Москвы

Полиция задержала стрелка на юго-западе Москвы

Началась операция по задержанию стрелка на юго-западе Москвы

Началась операция по задержанию стрелка на юго-западе Москвы

В МВД подтвердили наличие двух пострадавших в стрельбе на юго-западе столицы

Стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы устроил пьяный мужчина

Стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы устроил пьяный мужчина

Два человека пострадали в результате стрельбы на юго-западе Москвы

Неизвестный устроил стрельбу на юго-западе Москвы

Неизвестный устроил стрельбу на юго-западе Москвы

Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы

Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы

Уровень активности москвичей в субботу опустился ниже 50%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');