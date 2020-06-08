Суд вернул полиции протоколы о нарушениях во время пикетов в поддержку Азара

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы не стал рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении задержанных журналистов и муниципальных депутатов, которые выходили с пикетами к зданию МВД в поддержку арестованного Ильи Азара.

Решение было принято из-за того, что протоколы о нарушении правил шествия, митинга или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ) были составлены неправильно. Суд вернул в полицию протоколы в отношении журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр, журналистки Виктории Ивлеевой, главредов "Медиазоны" и "Таких дел" Сергея Смирнова и Анастасии Лотаревой, координатора "Открытой России" Татьяны Усмановой, муниципального депутата Елены Филиной, автора телеграм-канала Avtozak LIVE Максима Кондратьева, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Азар был задержан 26 мая у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы 28 мая признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.

После этого на Петровке ежедневно совершались попытки провести одиночные пикеты в знак солидарности с Азаром. Там задерживали журналистов, муниципальных и городских депутатов, активистов.

Впоследствии Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Азара, однако сократил срок содержания административного ареста с 15 до 10 суток. Азар вышел из спецприемника 7 июня.