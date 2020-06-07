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Журналист Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Журналист "Новой газеты" Илья Азар покинул московский спецприемник №1 в воскресенье утром, сообщило издание.

Азар был задержан 26 мая при проведении одиночного пикета у здания МВД в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел.

Тверской суд Москвы 28 мая отправил журналиста под административный арест на 15 суток за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Ему также был выписан штраф за нарушение требований в рамках режима повышенной готовности (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

Мосгорсуд 5 июня сократил Азару срок ареста до десяти суток.

Задержания у здания МВД в Москве

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Илья Азар

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