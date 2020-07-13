Журналист Плющев оштрафован на 10 000 рублей за пикет в поддержку Азара

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил журналисту "Эха Москвы" Александру Плющеву штраф в 10 000 рублей за одиночный пикет в мае в поддержку арестованного журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Плющев обжалует это решение.

"Судья Елена Булгакова отказалась огласить протокол и рапорты задерживавших меня полицейских, отказала мне в ходатайстве о привлечении этих полицейских с одинаковыми жетонами в качестве свидетелей и вынесла штраф в 10 тысяч рублей", - написал Плющев в своем телеграм-канале.

Адвокат журналиста Калой Ахильгов заявил, что судья не дала защите заявить свою позицию, а также не стала оглашать протокол, составленный при задержании, что может быть признано процессуальным нарушением в апелляционной инстанции.

Журналисты "Эха" Плющев и Татьяна Фельгенгауэр 29 мая попытались провести одиночные пикеты на Петровке, 38 в знак протеста против назначения административного ареста Илье Азару. Азар был задержан 26 мая также на Петровке. Он встал там с пикетом в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд 28 мая арестовал его на 15 суток за нарушение правил пикетирования. Журналисты считают, что одиночные пикеты не являются массовыми мероприятиями и проводить их можно в условиях режима самоизоляции. В МВД считают, что пикеты запрещены указом мэра Москвы Сергея Собянина, который запрещает в условиях пандемии все уличные акции.

При задержании на Плющева и Фельгенгауэр составлены протоколы о нарушении порядка проведения пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и и режима самоизоляции (3.18.1 КоАП Москвы). Журналисты обратили внимание, что у задерживавших их полицейских были жетоны с одинаковыми номерами. В результате разбирательства командир роты второго оперативного полка московской полиции получил взыскание.