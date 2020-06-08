Масочно-перчаточный режим в Москве сохранится

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Несмотря на отмену в Москве с 9 июня режима самоизоляции и пропускной системы для поездок по городу, ношение масок и перчаток по-прежнему останется обязательным при посещении общественных мест и на прогулках, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, подписанного в понедельник.

Также по-прежнему перчатки нужно будет носить в общественном транспорте и при поездках на такси. Остается в силе и требование по ношению масок без перчаток на улице.

"Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия - четко выполнять требования санитарных служб", - написал Собянин на своем сайте в понедельник.

Обязательное ношение масок и перчаток в Москве в общественных местах и транспорте было введено с 12 мая.

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска. С этого же для заработают салоны красоты и ветклиники, будут сняты ограничения на каршеринг, будут открыты для посещения кладбища, с 16 июня заработают музеи и выставки, врачи возобновят оказание плановой помощи в стоматологиях. С 23 июня откроются фитнес-клубы и бассейны, начнутся экскурсии на речных трамвайчиках. Кроме того, будут сняты ограничения на работу детских садов.

Рестораны и кафе откроются в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю - основные помещения.