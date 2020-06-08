Онищенко предостерег москвичей от резкого выхода из режима самоизоляции

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко положительно относится к решению столичных властей снять ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, однако не рекомендует пожилым москвичам резко выходить из режима самоизоляции.

"Второй день стоит теплая, даже избыточно теплая погода, и пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями сегодня надо очень внимательно прислушиваться к себе, резко не входить в режим снятия ограничений", - сказал депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Онищенко "Интерфаксу" в понедельник.

"Резкий перепад температуры, влажности влияет не только на пожилых, но и на молодых людей, ослабление иммунной системы может сыграть нехорошую шутку с нашим здоровьем, если не быть осторожным", - уточнил он.

Парламентарий заявил, что анонсированное в Москве с 9 июня снятие режима самоизоляции и разрешение посещать общественные места потребует от граждан еще большей ответственности, чтобы не допустить витка заболеваемости в столице и нового ужесточения мер.

"Сейчас возрастает наша ответственность перед собой, перед окружающими, перед страной, и от того, насколько мы будем соблюдать меры предосторожности, насколько ответственно к ним будут относиться владельцы кафе, ресторанов и иных общественных мест, зависит дальнейший ход событий", - сказал Онищенко.

Он также рекомендует пока воздержаться от посещения общественных мест, включая кафе и рестораны и тем, кто чувствует малейшее недомогание, а также тем, у кого в семье есть люди старше 65-ти лет.

Срок окончания масочного режима в Москве зависит только от самих горожан, считает Онищенко. "Масочный режим - это все зависит от нас, если заболеваемость будет единичная, то мы быстро уйдем от масочного режима, если будет рост, то будем держать столько, сколько нужно", - сказал Онищенко.

В целом, парламентарий положительно относится к решению московских властей снять режим самоизоляции и постепенно открывать для посещения салоны красоты, музеи, выставки, летние веранды кафе и на заключительном этапе - рестораны.

"Хватит нам уже сегодня соблюдать излишнюю осторожность, надо разумно и конкретно подходить к решению вопросов, брать на себя ответственность, вырабатывать и соблюдать меры предосторожности, спрашивать об их исполнении", - подчеркнул парламентарий.

Новые ослабления коронавирусных ограничений в Москве

Ранее в понедельник сообщалось, что режим самоизоляции и электронные пропуска отменяются в Москве с 9 июня. "Уже с завтрашнего дня - 9 июня - отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места", - написал мэр столицы Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он подчеркнул, что вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Несмотря на отмену режима самоизоляции и пропускной системы для поездок в Москве с 9 июня, по-прежнему остаются обязательными требования по масочно-перчаточному режиму при посещении общественных мест и прогулок, следует из указа Собянина.