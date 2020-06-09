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В Мосгордуме обещали рассмотреть проект вотума недоверия спикеру Шапошникову

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мосгордума рассмотрит проект вотума недоверия спикеру Алексею Шапошникову, как только документ поступит в парламент в установленном порядке, сообщили в пресс-службе городского заксобрания, ссылаясь на самого Шапошникова.

Вотум недоверия спикеру инициировали девять из 45 депутатов. Они считают, что он не в состоянии наладить конструктивную работу в Мосгордуме и выстроить взаимодействие с мэрией, объяснил депутат фракции "Справедливая Россия" Михаил Тимонов.

"Поведение председателя в ходе коронавирусного кризиса вызывает большие вопросы и недовольство", - добавил он.

Еще одной из причин недоверия он назвал вопросы к декларации Шапошникова.

Помимо Тимонова постановление подписали депутат от "Яблока" Дарья Беседина, а также коммунисты Дмитрий Локтев, Екатерина Енгалычева, Евгений Ступин, Олег Шереметьев, Елена Янчук, Виктор Максимов и Сергей Савостьянов.

Ранее сообщалось, что задекларированный доход председателя Мосгордумы в 2019 году оказался значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента и почти в 80 раз больше прошлогоднего дохода - 1 951 949 000 рублей. В 2018 году его задекларированный доход составил 24,4 млн рублей.

Шапошников объяснил указанный в декларации за 2019 год доход продажей 100% акций АО "Северянин", председателем директоров которого он был до избрания депутатом.

Алексей Навальный в своем ролике о расследовании ФБК сообщил, что в 2018 году Шапошников внес с личного счета в уставной капитал компании "Ваш консалтинг", принадлежавшей его отцу, 870 млн рублей с личного счета, став после этого владельцем 99% компании. Навальный обращает внимание на то, что согласно декларациям, доход Шапошников получил в 2019 году, а сделка была совершена в 2018 году.

Шапошников тогда не исключил, что подаст иск о клевете. "Они были внесены с моего счета, этого никто не скрывает. Эти доли указаны в моей декларации. А то, о чем говорит ФБК о моем доходе, поскольку это была длящаяся сделка, длилась 2018-2019 годы, то к моменту подачи декларации (за 2018 год. - ИФ.) подлежащего дохода для отражения в декларации, его, к сожалению, не было. Декларации составляются на определенную дату", - сказал Шапошников в эфире радиостанции "Вести ФМ".

4 июня Шапошников сообщил, что информация о продаже ценных бумаг содержалась в непубликуемой части его декларации, а после вопросов к ней ее проверит комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

"Уже соответствующее обращение по поводу проведения проверки достоверности моей декларации в комиссию есть. Я не буду возражать, но проверка будет происходить в случае принятия решения комиссией. Комиссия с этим письмом сейчас работает и будет принято советующее решение", - сказал он радио "Эхо Москвы".

Алексей Шапошников Мосгордума Москва Алексей Навальный ФБК Михаил Тимонин Дарья Беседина

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