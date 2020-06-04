Спикер Мосгордумы Шапошников задумался о подаче иска к Навальному

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников не исключил обращения в суд в связи с роликом оппозиционера Алексея Навального, где рассказывается про имущество депутата.

"Касательно судебных перспектив, юристы на сегодняшний момент рассматривают возможность обращения в суд", - сказал Шапошников в эфире программы "Полный контакт" радиостанции "Вести ФМ" в четверг.

Он подчеркнул, что Навальный продемонстрировал персональные данные, и "это точно является нарушением".

Шапошников объяснил указанный в декларации за 2019 год доход в 1,9 млрд рублей продажей 100% акций АО "Северянин", председателем директоров которого он был до избрания депутатом. "Мне скрывать нечего. Во всех декларациях, которые сдавались, начиная с 2014 года, с момента как был избран депутатом Мосгордумы, вся информация отражена полностью. Действительно, в 2018 году был продан 100% пакет акций "Северянина", - сказал Шапошников.

По его словам, из полученных средств 870 млн были внесены в уставной капитал организации "Ваш консалтинг". "Они были внесены с моего счета, этого никто не скрывает. Эти доли указаны в моей декларации. А то, о чем говорит ФБК (Фонд борьбы с коррупцией - ИФ) о моем доходе, поскольку это была длящаяся сделка, длилась 2018-2019 годы, то к моменту подачи декларации (за 2018 год - ИФ) подлежащего дохода для отражения в декларации его, к сожалению, не было. Декларации составляются на определенную дату", - отметил Шапошников.

Он заявил, что никогда не скрывал, что был владельцем акций АО "Северянин". "Это отражено во всех моих антикоррупционных декларациях, которые сдавались в 2014, 2015, 2016, 2017 годах, и в 2018 году в момент продажи этих акций там нет. Но появились доли в организации "Ваш консалтинг", - отметил он.

Шапошников заявил, что "Северянин" - "достаточно крупная компания с большим имущественным комплексом, с большим земельным участком".

"Акции я приобретал на протяжении многих лет, еще до того, как стал депутатом Мосгордумы, до того, как стал муниципальным депутатом. Помимо этого, я никогда не скрывал, что был председателем совета директоров этой организации, я был заместителем генерального директора. Это деньги заработаны не за один год, это то, что было заработано на протяжении 28 лет моей работы, за исключением последних лет, как нахожусь на госслужбе", - добавил Шапошников.

Ранее сообщалось, что задекларированный доход председателя Мосгордумы в 2019 году оказался значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента и почти в 80 раз больше прошлогоднего дохода - 1 млрд 951 млн 949 тыс. рублей. В 2018 году его задекларированный доход составил 24,4 млн рублей.

Шапошникову по-прежнему принадлежит квартира площадью 269,5 кв. м., машино-место площадью 18,7 кв. м, коттедж во временном пользовании площадью 277,7 кв. м, а также квартира в безвозмездном пользовании площадью 54 кв. м. Также он владеет автомобиле "Мерседес Е350".