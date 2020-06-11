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Более 2,2 тыс. заболевших COVID-19 вылечились в Москве за сутки

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса более 115 тысяч человек.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115 769 человек" - сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Минувшей ночью столичный оперативный штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве скончались 53 пациента с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 3138.

Хроника 09 января – 11 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Анастасия Ракова Коронавирус

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