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Онищенко назвал дискредитацией страны заявления чиновника ВОЗ о данных РФ по COVID-19

Экс-глава Роспотребнадзора посоветовал Майклу Райану почитать "материальную часть" по эпидемиологии

Онищенко назвал дискредитацией страны заявления чиновника ВОЗ о данных РФ по COVID-19
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал главе программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майку Райану приехать в Россию и на месте самому разобраться со смутившими его данными о низкой смертности от коронавируса.

"ВОЗ должна быть профессиональной организацией, а не заниматься политиканством. Если у тебя есть вопросы, то приезжай и разберись. Делать заявление, не разобравшись, - это дискредитация страны - члена этой организации, это дискредитация страны, которая стояла у истоков создания этой организации", - заявил депутат Госдумы, академик РАН Онищенко "Интерфаксу" в четверг.

Он считает, что глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения не должен просить российские власти объяснить, какой метод они используют при подтверждении причин смертей от коронавируса.

"Пусть он не власти просит объяснять, а пусть почитает материальную часть: эпидемиологию, инфекционные болезни, а не делает громогласных заявлений", - сказал парламентарий. Онищенко напомнил, что РФ является одним из самых крупных доноров ВОЗ, регулярно оплачивая взносы за членство в эту организацию.

Заявления Райана

Накануне в среду, 10 июня, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Райан заявил, что ему трудно понять причину низкого уровня смертности людей с COVID-19 в России, исходя из количества населения страны. "Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким", - заявил он на брифинге ВОЗ.

Он высоко оценил уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,7 тыс. случаев, умерли за сутки 174 пациента, общее число инфицированных в стране превысило полмиллиона человек.

В Москве в четверг выявлено 1436 новых случаев COVID-19 за сутки, 53 смерти и 2 236 выздоровевших.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Хроника 09 января – 11 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Геннадий Онищенко Госдума Коронавирус Роспотребнадзор ВОЗ Майк Райан

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