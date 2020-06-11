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Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

Сертификаты разыграют среди участников голосования по поправкам в Конституцию

Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - С 25 июня в Москве запускается масштабная программа поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения "Миллион призов", по которой до конца года горожане получат сертификаты на оплату товаров, услуг, в том числе в ресторанах, на общую сумму до 10 млрд рублей, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Через проект "Активный гражданин" будут предоставлены более 2 млн сертификатов, по которым можно оплатить товары и услуги. Сертификаты будут действовать исключительно в московских предприятиях потребительской сферы услуг, ресторанах и предприятиях торговли. Рассчитываем, что эта акция простимулирует рост потребительского спроса на сумму до 10 млрд рублей, которые будут запущены в экономику города", - рассказал Немерюк на пресс-конференции в четверг.

Он пояснил, что с инициативой подобной программы выступила Московская торгово-промышленная палата и она поддержана мэром Сергеем Собяниным. По словам Немерюка, аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.

Он сообщил, что получить сертификаты смогут горожане, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля.

"Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться", - рассказал Немерюк.

Он сообщил, что финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы.

Москва Алексей Немерюк Сергей Собянин

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