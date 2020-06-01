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ЦИК предложил растянуть голосование по Конституции на семь дней

ЦИК предложил растянуть голосование по Конституции на семь дней
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. При этом, по ее словам, комиссия предлагает начать голосование за шесть дней до этой даты, чтобы вся процедура продолжалась семь дней.

Изменение Конституции

"Я полагаю, что если Анна Юрьевна Попова (глава Роспотребнадзора. - ИФ. ) вместе с ее специалистами дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, то, на мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосование было бы первое июля", - сказала Памфилова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Она отметила, что разнесение голосования на несколько дней позволит избежать очередей и скопления людей на избирательных участках.

Вопрос обсуждался на встрече президента с сопредседателями и некоторыми участниками рабочей группы по поправкам. В начале дискуссии Путин напомнил, что голосование было перенесено с 22 апреля в условиях распространения коронавирусной инфекции, исходя из основного приоритета - сохранения жизни и здоровья граждан.

С тех пор удалось "решить главную задачу - не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию". "Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни, обстановка, как видим, постепенно стабилизируется. Поэтому нам нужно вместе с вами еще раз вернуться к совместной работе над поправками в Конституцию", - сказал он и предложил обсудить, что нужно сделать в ближайшее время.

При этом глава государства уже высказался против предложения устроить голосование 24 июня, одновременно с Парадом Победы.

Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны, Парад Победы - это святое дело, не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции, - сказал Путин. - Один из побудительных мотивов проведения в День Победы - это экономия средств, поскольку это тоже нерабочий день. Поэтому не будем, вот на этом точно не будем экономить".

Сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас предложил провести голосование в конце июня.

Памфилова, в свою очередь, отметила, что все это время ЦИК "не сидел, сложа руки" и проводил подготовку к голосованию, "приостановив только ряд опций, завязанных на день голосования".

"Сделан хороший задел. И чем дальше оттягивать голосование, тем больше вероятность, что этот задел будет размываться. И нам многие вещи придется заново делать, а это влечет за собой выделение дополнительных ресурсов, довольно существенных. А я полагаю, что в нынешней ситуации, Владимир Владимирович, эти ресурсы вам как раз понадобятся в большей степени для более кричащих мер - для оказания помощи тем, кто больше всего пострадал от пандемии", - сказала она.

"Все участники голосования, и члены комиссий, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены, мы за это отвечаем, всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Маска, перчатки, даже всех обеспечим одноразовыми ручками, с Минпромторгом ведем огромную работу", - заверила Памфилова.

Также перед началом голосования все члены избирательных комиссий пройдут тестирование на коронавирус, пообещала она.

Глава ЦИК также напомнила, что с 3 июля начнется сессия ЕГЭ. "У нас около половины избирательных участков расположены в школах. И не хотелось бы, чтобы эти две очень серьезные вещи накладывались друг на друга", - объяснила она.

Она также отметила, что в двух-трех регионах, но не более, может быть проведено электронное голосование, если регионы примут такое решение и докажут готовность к этому.

Хроника 15 января – 01 июня 2020 годаИзменение Конституции
Элла Памфилова ЦИК Конституция Владимир Путин Роспотребнадзор Анна Попова Андрей Клишас Минпромторг

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