ЦИК предложил растянуть голосование по Конституции на семь дней

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. При этом, по ее словам, комиссия предлагает начать голосование за шесть дней до этой даты, чтобы вся процедура продолжалась семь дней.

"Я полагаю, что если Анна Юрьевна Попова (глава Роспотребнадзора. - ИФ. ) вместе с ее специалистами дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, то, на мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосование было бы первое июля", - сказала Памфилова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Она отметила, что разнесение голосования на несколько дней позволит избежать очередей и скопления людей на избирательных участках.

Вопрос обсуждался на встрече президента с сопредседателями и некоторыми участниками рабочей группы по поправкам. В начале дискуссии Путин напомнил, что голосование было перенесено с 22 апреля в условиях распространения коронавирусной инфекции, исходя из основного приоритета - сохранения жизни и здоровья граждан.

С тех пор удалось "решить главную задачу - не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию". "Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни, обстановка, как видим, постепенно стабилизируется. Поэтому нам нужно вместе с вами еще раз вернуться к совместной работе над поправками в Конституцию", - сказал он и предложил обсудить, что нужно сделать в ближайшее время.

При этом глава государства уже высказался против предложения устроить голосование 24 июня, одновременно с Парадом Победы.

Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны, Парад Победы - это святое дело, не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции, - сказал Путин. - Один из побудительных мотивов проведения в День Победы - это экономия средств, поскольку это тоже нерабочий день. Поэтому не будем, вот на этом точно не будем экономить".

Сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас предложил провести голосование в конце июня.

Памфилова, в свою очередь, отметила, что все это время ЦИК "не сидел, сложа руки" и проводил подготовку к голосованию, "приостановив только ряд опций, завязанных на день голосования".

"Сделан хороший задел. И чем дальше оттягивать голосование, тем больше вероятность, что этот задел будет размываться. И нам многие вещи придется заново делать, а это влечет за собой выделение дополнительных ресурсов, довольно существенных. А я полагаю, что в нынешней ситуации, Владимир Владимирович, эти ресурсы вам как раз понадобятся в большей степени для более кричащих мер - для оказания помощи тем, кто больше всего пострадал от пандемии", - сказала она.

"Все участники голосования, и члены комиссий, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены, мы за это отвечаем, всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Маска, перчатки, даже всех обеспечим одноразовыми ручками, с Минпромторгом ведем огромную работу", - заверила Памфилова.

Также перед началом голосования все члены избирательных комиссий пройдут тестирование на коронавирус, пообещала она.

Глава ЦИК также напомнила, что с 3 июля начнется сессия ЕГЭ. "У нас около половины избирательных участков расположены в школах. И не хотелось бы, чтобы эти две очень серьезные вещи накладывались друг на друга", - объяснила она.

Она также отметила, что в двух-трех регионах, но не более, может быть проведено электронное голосование, если регионы примут такое решение и докажут готовность к этому.