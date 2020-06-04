Голосование по поправкам в Коституцию будет электронным в Москве и Нижегородской области

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ утвердил два региона, которым разрешил проводить голосование по поправкам в Конституцию в электронном формате - это Москва и Нижегородская область.

Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что емкость портала госуслуг не позволяет проводить электронное голосование во всех регионах, но в этом процессе необходимо было выйти за пределы Москвы.

Всего на электронное голосование претендовали пять регионов, помимо Москвы и Нижегородской области, это Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край.

Как пояснил зампред ЦИК Николай Булаев, комиссия оценивала заявки по ряду критериев. В частности, регионы должны были провести мониторинг готовности граждан принять участие в электронном голосовании. Также оценивали количество избирателей субъекта, имеющих аккаунты на портале госуслуг, готовность общественной палаты субъекта обеспечить наблюдение за ходом дистанционного электронного голосования, рейтинг региона по объему государственных и муниципальных услуг, полученных через интернет.

Как пояснила Памфилова, Санкт-Петербургу отказано из-за сомнений в возможности городской избирательной комиссии провести голосование так, чтобы у избирателей не возникло никаких сомнений.

Красноярскому краю было отказано в проведении электронного голосования из-за большой часовой разницы с Москвой. По словам Памфиловой, это вызывает технические проблемы и обусловлено неготовностью самой ЦИК. "По Карелии - заявка пришла слишком поздно. Емкость нашего портала не позволяет нам сейчас это принять. Риски очень большие", - заявила она.

Голосование по поправкам в Конституцию формально назначено на 1 июля, но проходить оно будет в течение шести дней до этой даты.

Для голосования нужно будет пройти авторизацию через портал госуслуг, москвичам - через портал mos.ru. Само голосование будет идти на специальном сайте 2020og.ru.