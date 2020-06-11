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Антитела к коронавирусу нашли у 17,4% москвичей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - По результатам городской программы тестирования на антитела к коронавирусу, уже 17,4% москвичей уже имеют иммунитет.

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Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, популяционный иммунитет увеличился на 5% за две недели по сравнению с первым этапом тестирования, когда антитела были у 12 % москвичей.

"Также увеличиваются и титры иммуноглобулина, они становятся на 10% больше. Чем выше титры, тем больше шансов, что формируется иммунитет",- сказала Ракова.

За последние сутки в Москве зарегистрированы 1 436 новых случаев инфицирования, их общее число достигло 201 221.

Ранее Роспотребнадзор объявил о проведении оценки популяционного иммунитета к вирусу на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга.

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