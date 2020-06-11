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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 11.06В России 502 436+8 779В мире 7 360 239+118 004

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки в РФ выявлено еще 8 779 инфицированных коронавирусом, сообщает оперштаб. Суточный прирост десятый день держится ниже отметки в 9 тыс., темп прироста составляет +1,78% (в начале июня - +2,23%).

Всего в стране 502 436 заболевших. Россия на третьем месте в мире по числу заболевших. Как и прежде, на втором месте Бразилия (772 тыс.), а на первом - США, где число заболевших перевалило за два миллиона (сейчас 2,00 млн).

Новые эпизоды выявлялись в 84 регионах. За последние сутки в Москве зарегистрированы 1 436 новых случаев инфицирования, их общее число достигло 201 221.

За последние 24 часа скончались от заболевания 174 человека. Общее число жертв COVID-19 достигло 6 532.

Поправились и выписаны за весь период 261 150 пациентов. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234 754.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 11 июня 2020 годаПандемия коронавируса
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