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Власти Москвы заявили, что не будут отправлять на карантин с иммунитетом к COVID-19

Власти Москвы заявили, что не будут отправлять на карантин с иммунитетом к COVID-19
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Московские власти не планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в четверг.

"Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются", - подчеркнул собеседник агентства.

Тем не менее, по его словам, такой результат теста говорит о том, пациент был инфицирован и возможно перенес инфекцию в скрытой форме. При этом есть риск, что вирус в организме может еще какое-то время присутствовать.

Как пояснил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус, тест, основанный на иммуноферментном анализе крови (ИФА-тестирование), известный и широко применяемый.

"Когда вирус попадает в организм, иммунная система начинает бороться с ним, вырабатывая антитела. Этот период обычно сопровождается яркой клинической картиной: появляются характерные для болезни симптомы. На начальной стадии заболевания организм вырабатывает защитные антитела - иммуноглобулины М (IgM), а на более поздней - иммуноглобулины G (IgG). Зачастую заболевание протекает бессимптомно, и только по наличию антител можно определить встречался ли он с вирусом. При этом легкие формы заболевания, к которым относятся и небольшое недомогание, насморк и слабость, регистрируются при данной инфекции еще чаще", - рассказал он.

Таким образом, по словам Мазуса, пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих, поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты.

"Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек", - добавил он.

С 15 мая в Москве проводится массовое тестирование на антитела к COVID-19. О запуске скрининга популяционного иммунитета в Москве мэр Сергей Собянин объявил 14 мая. В скором времени сдать тест на антитела к коронавирусу сможет любой москвич, заявил Собянин в интервью программе "Неделя в городе" (ВГТРК) в воскресенье, 17 мая.

Между тем в СМИ появились сообщения об очередях при проведении ИФА-тестирования в городских поликлиниках. Столичный департамент здравоохранения провел проверку и заявил, что скопление людей было отмечено только в двух поликлиниках из 30. В ведомстве объяснили очереди тем, что пришло больше людей, чем заранее записалось. Власти заверили, что изменят график приема желающих пройти тестирование.

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