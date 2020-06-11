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В Минздраве занялись разработкой "плавающего" режима ограничений

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о разработке "плавающего" режима ограничений с его периодическим возвращением - например, на выходные дни.

"Есть формат, в том числе, плавающего режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует в этих моделях, и может использоваться", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" в четверг.

Отвечая на вопрос, возможен ли формат, когда будет чередоваться введение карантина и его отмена, он сказал: "Конечно, возможен".

Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус

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