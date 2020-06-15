Врачи в Москве вылечили от коронавируса более 123 тыс. человек

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса более 123 тыс. человек.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1549 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123 240 человек", - сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова также рассказала, что в российской столице провели уже 3 миллиона ПЦР-тестирований (ПЦР - полимеразная цепная реакция) на коронавирусную инфекцию.

"Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования", - подчеркнула заммэра. По ее словам, тесты проводят городские, федеральные и частные лаборатории. Тестирование необходимо в первую очередь для безопасности горожан, пояснила Ракова.

"В Москве используются разные методики выявления больных коронавирусом - это ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование (иммунохемилюминесцентный анализ - ИФ). В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с заболевшими COVID-19", - отметила Ракова.

Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров, добавила она.

Накануне, 14 июня, сообщалось, что в столице за сутки скончались еще 53 пациента, у которых был выявлен коронавирус. Количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 3281 до 3334.