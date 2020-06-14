В России за сутки выявлены еще 8 835 случаев COVID-19

Врач в московской больнице № 52 Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 835 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

У 36,2% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 528 964 случая коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 119 человек, общее число летальных исходов достигло 6 948. Выписаны за сутки 5 409 пациентов, всего выздоровевших уже 280 050. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 241 966. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

По сравнению с субботой немного увеличилось количество заболевших (было 8,7 тыс.) и умерших (было 114).

Как сообщает Роспотребнадзор, всего в стране было проведено 14,8 млн тестов, 306 тыс. за сутки, под меднаблюдением находятся 316 тыс. человек.

Суточный прирост уже 12 дней не превышает 9 тысяч, оставаясь в рамках 8,4-8,9 тыс. Темп общего прироста новых случаев также остается незначительным - на уровне 1,7%.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки выявлено 1 477 новых случаев COVID-19, 50 человек скончались, 2 133 - выздоровели. В субботу было больше случаев (1 493), но меньше смертей (44).

Также 717 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Московской области, 256 - в Санкт-Петербурге, 254 - в Свердловской области, 229 - в Ханты-Мансийском АО, 219 - в Воронежской области, 215 - в Нижегородской области, 209 - в Иркутской области, 190 - в Тыве, 181 - в Коми, 167 - в Ростовской области

Еще 166 случаев зарегистрированы в Красноярском крае, 141 - в Челябинской области, 126 - в Саратовской области, 119 - в Ульяновской области, 114 - в Ямало-Ненецком АО, 110 - в Самарской области, 109 - в Архангельской области, по 108 в Волгоградской области, Новосибирской области, 107 - в Пермском крае, 105 - в Псковской области. В других регионах выявлено меньше ста случаев заболевания.