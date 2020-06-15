Более 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 52 пациента с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.

Общее число жертв коронавируса в столице увеличилось с 3 334 до 3 386 человек.

Накануне столичный оперштаб сообщал о 53 умерших от COVID-19.

По последним данным, в Москве зарегистрировано более 207 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 123 тыс. человек. За сутки в столице было выявлено 1 359 новых случаев COVID-19, 1 549 пациента выздоровели.