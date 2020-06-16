Собянин исключил снятие оставшихся ограничений по COVID-19 до середины июля

Мэр Москвы Сергей Собянин на летней веранде кафе "Кофемания" Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Раньше середины июля оставшиеся ограничения по коронавирусу в Москве не снимут, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания города.

"Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас", - пояснил он.

16 июня начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций - сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

В следующий этап снятия ограничений - 23 июня - планируется открытие стационарных ресторанов и кафе, возобновление работы фитнес-индустрии и работы городской инфраструктуры.

Работа театров и кинотеатров, а также массовые мероприятия пока остаются под запретом.

По данным на 16 июня, в столице подтверждено 1416 новых случаев коронавируса, их общее число настоящему моменту достигло 208 680.