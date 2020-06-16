Московские музеи, библиотеки и летние кафе откроются для посетителей во вторник

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В столице после перерыва в работе из-за коронавирусных ограничений со вторника, 16 июня, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, заработают летние кафе, музеи, библиотеки.

Кроме того, с 16 июня возможно оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, смогут возобновить работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Также откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки, но посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Столичные музеи и выставочные залы с 16 июня могут принимать посетителей только по электронным билетам, в залах гости и смотрители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Так, с 16 июня откроются музеи и павильоны ВДНХ, Московский музей современного искусства, Музей Москвы, Музей-заповедник Царицыно, Театральный музей им. А.А. Бахрушина, Музей военной истории Российского военно-исторического общества и другие.

Часть московских музеев, среди которых Московский Планетарий, Музей космонавтики, Дарвинский музей, решили перенести открытие для зрителей на более поздний срок. Накануне глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский рекомендовал столичным музеям оценить готовность к открытию залов для посетителей с учетом выполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Если музей не может обеспечить безопасность посетители и персонала, открытие рекомендовано перенести.

Музеи при работе с посетителями должны выполнять рекомендации Роспотребнадзора: перед открытием для посетителей провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями (кассы, стойки администраторов и при выдаче аудиогидов), организовать "умную" маршрутизацию, обеспечивающую при возможности раздельные входы и выходы в здания музеев. Сотрудники и посетители должны будут находиться в помещениях в гигиенических масках и перчатках, соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Музеям рекомендовано отказаться от проведения групповых экскурсий, но можно проводить индивидуальные экскурсии и экскурсии в группах не более пяти человек.

С 16 июня для посетителей откроется Московский зоопарк, билеты в который можно будет купить только на его сайте. При посещении зоопарка каждый гость должен будет выдерживать дистанцию в 1,5 метра, которая дополнительно подчеркивается яркими метками на дорожках. Для дополнительного обеспечения социальной дистанции временно будут закрыты внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также Детский зоопарк. Можно будет прогуливаться по территории, но не использовать скамейки, беседки и детские площадки. Зоопарк также просит всех посетителей надевать маски и перчатки.

Кроме того, с 16 июня федеральные музеи и музеи-заповедники откроют парковые пространства для посетителей. Прием посетителей возможен при соблюдении всех принятых в субъектах РФ мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Посещение музейных парков и заповедников будет разрешено только в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции, а доступной для посетителей будет только основная экспозиция.

В свою очередь федеральные музеи, среди которых Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, останутся закрыты для посетителей.

Неделю назад, с 9 июня, в Москве открылись парикмахерские, салоны красоты, было разрешено посещать кладбища.