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В мэрии Москвы обещали не ловить посетителей кафе без масок с помощью дронов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы не будут использовать дроны и камеры видеонаблюдения, чтобы следить, как посетители летних веранд ресторанов и кафе соблюдают перчаточно-масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики.

Дроны и камеры там пообещали использовать только для проверки законности размещения летних веранд, а также за контролем за расстояниями между столиками. Для выявления людей без масок и перчаток это оборудование не предназначено, сказал представитель департамента.

Он напомнил, что летние веранды должны размещаться в соответствии с утвержденной схемой размещения летних кафе.

Летние веранды кафе и ресторанов получили разрешение возобновить работу с 16 июня, в связи с переходом к очередному этапу отмены карантинных ограничений. 15 июня мэр Сергей Собянин заявил, что все предыдущие послабления, введенные за неделю до того, не привели к ухудшению ситуации.

До 16 июня общепит в Москве работал навынос, через службы доставки или договаривался о продаже готовых блюд в магазинах.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Москва Сергей Собянин коронавирус

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