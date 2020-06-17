Суточный прирост зараженных COVID-19 в Москве упал до минимума с 12 апреля

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлено 1065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а их общее число достигло 209 745, сообщает оперативный штаб.

Суточный COVID-прирост в столице достиг минимума, начиная с 12 апреля.

При этом за последние сутки число выздоровевших от коронавируса - 2 271 - вновь значительно превысило число заболевших, а общее число вылечившихся достигло 128 385.

Суточный максимум выявленных случаев коронавируса в Москве приходится на 7 мая - 6 703.

Накануне сообщалось, что за последние сутки в Москве ушло из жизни 48 пациентов с коронавирусом, а общее число жертв инфекции в столице достигло 3 434.