Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлено 7 843 новых заболевших коронавирусом. С начала мая это самый низкий показатель по количеству новых случаев заболевания коронавирусом (1 мая было 7933, 30 апреля - 7099). Темп прироста также стал минимальным с начала мая - 1,4, накануне он составлял 1,5.

Всего в стране 553 301 зараженный. Россия все ещена третьем месте в мире по общему числу диагнозов COVID-19. На первом месте США (2,13 млн), на втором - Бразилия (923 тыс.). Следом за Россией на четвертой строчке следует Индия (354 тыс.).

В Москве 1065 новых случаев коронавирусной инфекции, и это минимум с 12 апреля.

За последние сутки от COVID-19 скончались 194 человек, общее количество жертв в РФ за весь период выросло до 7 478.

За весь период выписаны 304 342 пациента (10 036 за последние сутки). Общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 241 481. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.