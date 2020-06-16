Еще 48 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3386 до 3434, скончались еще 48 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.

"В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 208 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 126 тыс. человек.