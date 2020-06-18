Собянин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве на 25-30% за неделю

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Динамика распространения коронавируса в столице улучшается, несмотря на снятие ряда ограничительных мер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

"Должен сказать, что, несмотря на увеличение количества людей на улицах, на дорогах, на открытых предприятиях, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается. За последнюю неделю она улучшилась где-то процентов на 25-30 по всем основным показателям", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

Мэр пояснил, что речь идет о вновь выявленных больных COVID-19, числе госпитализированных и заболевших пневмонией.

Оценивая ситуацию в Москве, Собянин добавил, что трафик на транспорте сегодня составляет около 70% по сравнению с июнем 2019 года.

По данным оперштаба по коронавирусу на 18 июня, в столице за сутки выявили 1040 новых заболевших коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции в Москве в четверг упал до 0,80 (накануне он составил 0,91).