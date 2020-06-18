Число умерших от коронавируса в Москве превысило 3,5 тысячи

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки в Москве скончались 48 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в Москве увеличилось с 3483 до 3531.

Накануне сообщалось о смерти 49 пациентов с пневмонией и коронавирусом.

По последним данным, в Москве выявлено почти 211 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки в столице было зарегистрировано 1040 новых заболевших. Выздоровели свыше 130 тыс. человек.