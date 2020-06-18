В России второй день подряд снижается число новых заболевших коронавирусом

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки число заболевших коронавирусом нового типа в России выросло на 7 790. Накануне в России был зафиксирован самый низкий прирост COVID-19 с начала мая - 7 843 случая.

Как сообщает оперштаб, в топ-5 регионов РФ с самыми низкими темпами суточного прироста входят Ненецкий АО и Чукотский АО - по 0%, Калмыкия - 0,3%, Магаданская область - 0,4% и Москва - 0,5%. Общероссийский темп прироста составляет +1,41%.

Всего в стране на сегодняшний день 561 091 заболевший.

Новые случае регистрировались в 83 регионах РФ, в Москве 1040 новых заболевших. Коэффициент распространения инфекции в Москве в четверг упал до 0,80 (накануне - 0,91). В России этот показатель снизился с 0,95 до 0,91.

Скончались от заболевания уже 7 660 человек, в том числе 182 за последние сутки.

Полностью поправились после перенесенного COVID-19 313 963 человека, в том числе 9 621 пациент за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 239 468.