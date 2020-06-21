Задержанный Верзилов был допрошен по "московскому делу"

Уважаемые читатели! В заголовок и текст новости были внесены изменения. "Медиазона" уточнила, что Петр Верзилов был допрошен по "московскому делу" не в качестве подозреваемого.

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Петр Верзилов был допрошен по так называемому "московскому делу" о массовых беспорядках летом прошлого года, сообщает "Медиазона".

"По словам Верзилова, его забрали из дома по статьям 212 и 318 УК (массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти)", - сказано в сообщении.

Верзилов рассказал "Медиазоне", что обыск проводило Главное Управление СК по расследованию особо важных дел. После обыска его отвезли в ОВД по Красносельскому району, и там проводили следственные действия по событиям 27 июля 2019 года.

"После окончания допроса Верзилова отпустили, но на выходе из ОВД на него напал провокатор. К отделу подъехала полиция, сейчас Верзилова везут в ОВД по Мещанскому району", - говорится в сообщении.

Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщал, что Верзилова могут привлечь к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что Верзилов не мог быть причастен к "московским событиям": 27 июля он был в Эстонии, где работал вожатым детском лагере "Камчатка".

"Он был там вожатым, то есть был не в России, и вообще очень мало писал в соцсети в это время, потому что занимался детьми", - сказал Смирнов.

Он считает действия правоохранительных органов "отвлекающим маневром". Смирнов предположил, что Верзилова "еще задержат на какое-то время, возможно, дадут несколько суток ареста". И добавил, не знает ни о какой готовившейся издателем "Медиазоны" акции, о которой ранее писали некоторые СМИ.

Между тем Игорь Маркин - владелец музея AРT4, проводившего выставки Pussy Riot и арт-группы "Война", сообщил что в галерее и его квартире завершились обыски по делу Верзилова. Маркин написал в фейсбуке, что изъяты "компьютеры, флешки, какие-то документы о деятельности музея".

Комментариями правоохранительных органов относительно этой информации "Интерфакс" не располагает.

Утром в воскресенье "Медиазона" сообщила, что ее издатель Петр Верзилов перестал выходить на связь. Перед этим в 7:16 от него пришло сообщение "У меня дверь ломают". По словам соседей, домой к Верзилову приходили примерно десять человек.

В центре Москвы 27 июля 2019 года в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия были задержаны свыше тысячи человек. После акции СКР возбудил уголовные дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).