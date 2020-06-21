На Верзилова оформляют протокол о мелком хулиганстве

По "московскому делу" Верзилов проходит свидетелем, уточнили в ОНК

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции оформляют на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова протокол по статье о мелком хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев в воскресенье.

"Верзилову полиция оформляет протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП). По ней грозит наказание до 15 суток ареста", - сказал Соловьев.

Между тем член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила "Интерфаксу", что Верзилов имеет статус свидетеля по так называемому "московскому делу" о массовых беспорядках летом прошлого года.

"В отделе полиции он сейчас сказал мне, что остался свидетелем по "московскому делу", никаких обвинений ему так и не предъявили", - сказала правозащитница.

Членам ОНК Верзилов объяснил, что после выхода из ОВД зашел в магазин купить новый телефон. Там на него напал человек, они упали, и тут же подъехали полицейские и задержали его.

Ранее сам Верзилов сообщил "Медиазоне", что его допросили по так называемому "московскому делу". По данным издания, после обыска дома у Верзилова его отвезли в ОВД по Красносельскому району из-за событий 27 июля 2019 года. По сообщению "Медиазоны", после допроса Верзилова отпустили, но на выходе из ОВД на него напал провокатор.

Комментариями правоохранительных органов относительно этой информации "Интерфакс" не располагает.

Утром в воскресенье "Медиазона" сообщила, что ее издатель Петр Верзилов перестал выходить на связь. Перед этим в 7:16 от него пришло сообщение "У меня дверь ломают". По словам соседей, домой к Верзилову приходили примерно десять человек.

Позднее в московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", прошли обыски. Вечером владелец музея Игорь Маркин написал в фейсбуке, что обыски в AРT4 и его квартире проходили "по тому же делу что и арест Пети Верзилова".