Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:39Заразились
на 23.06В России 599 705+7 425В мире 9 098 641+143 105

Московский бизнес в условиях пандемии получил поддержку на 25 млрд рублей

Весь пакет помощи бизнесу столицы чиновник оцениваются в 85 млрд рублей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В связи с коронавирусом Москва оказала бизнесу помощь на 25 млрд рублей, поддержку получили 36 000 предпринимателей, сообщил оперативный штаб по экономическим вопросам столицы. О намерении выделить 25 млрд рублей на помощь бизнесу штаб сообщал 10 апреля.

Экономический кризис

Помощи у города попросили торговцы, общепит, отельеры, спортивные, культурные, образовательные, развлекательные и бытовые организации, малый и средний бизнес, отметили в штабе.

Более 5000 организаций получили отсрочку по налогам на 3,3 млрд рублей, 26 000 компаний - отсрочку по оплате торгового сбора на 1 млрд рублей, 1400 предпринимтелям отменили платеже за аренду городской недвижимости на 1,3 млрд рублей.

Кроме того, 3500 компаний воспользовались отсрочкой арендных платежей и платежей по выкупу городского имущества на 14,6 млрд рублей.

"Также в Москве уже одобрено более 200 заявок от предпринимателей на получение субсидий, грантов и субсидирование процентных ставок на сумму более 350 млн рублей", - подчеркивается в заявлении.

По оценке штаба, весь пакет помощи бизнесу столицы оценивается в 85 млрд рублей.

Отмена режима самоизоляции в Москве

13
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве задержали больше 130 сторонников фигурантов дела "Сети"

В Москве задержали больше 130 сторонников фигурантов дела "Сети"
Пандемия коронавируса

Эксперты сообщили о существенном изменении состава мусора в Москве из-за пандемии

Рестораны, фитнес-клубы и бассейны заработают в Москве

Еще 26 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Собянин объявил о новом этапе смягчения режима ограничений в Москве с 23 июня

Собянин объявил о новом этапе смягчения режима ограничений в Москве с 23 июня

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

На Верзилова оформляют протокол о мелком хулиганстве

Задержанный Верзилов был допрошен по "московскому делу"

Задержанный Верзилов был допрошен по "московскому делу"

Умер обстрелявший полицейских в Москве уроженец Ингушетии

Умер обстрелявший полицейских в Москве уроженец Ингушетии

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');