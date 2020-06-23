Московский бизнес в условиях пандемии получил поддержку на 25 млрд рублей

Весь пакет помощи бизнесу столицы чиновник оцениваются в 85 млрд рублей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В связи с коронавирусом Москва оказала бизнесу помощь на 25 млрд рублей, поддержку получили 36 000 предпринимателей, сообщил оперативный штаб по экономическим вопросам столицы. О намерении выделить 25 млрд рублей на помощь бизнесу штаб сообщал 10 апреля.

Помощи у города попросили торговцы, общепит, отельеры, спортивные, культурные, образовательные, развлекательные и бытовые организации, малый и средний бизнес, отметили в штабе.

Более 5000 организаций получили отсрочку по налогам на 3,3 млрд рублей, 26 000 компаний - отсрочку по оплате торгового сбора на 1 млрд рублей, 1400 предпринимтелям отменили платеже за аренду городской недвижимости на 1,3 млрд рублей.

Кроме того, 3500 компаний воспользовались отсрочкой арендных платежей и платежей по выкупу городского имущества на 14,6 млрд рублей.

"Также в Москве уже одобрено более 200 заявок от предпринимателей на получение субсидий, грантов и субсидирование процентных ставок на сумму более 350 млн рублей", - подчеркивается в заявлении.

По оценке штаба, весь пакет помощи бизнесу столицы оценивается в 85 млрд рублей.