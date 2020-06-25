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Мэрия Москвы направила 28,2 млрд рублей на поддержку горожан

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - За время пандемии мэрия Москвы выделила 28,2 млрд рублей на поддержку 7,2 млн москвичей, сообщил сайту mos.ru заммэра Владимир Ефимов. По его словам, больше трети из общей суммы пришлось н прямые выплаты гражданам из городского бюджета, их объем превысил 10 млрд рублей.

Экономический кризис

В городе проживает больше 12,5 млн человек, таким образом, помощь получили почти 60% москвичей. Прямые выплаты получили больше 2 млн человек, или 16% населения, отметил Ефимов. Среди них - люди старше 65 лет и хронические больные, соблюдавшие режим самоизоляции, а также семьи, которые с начала этого года получают ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет.

Еще 1,5 млн москвичей получили продуктовые наборы и лекарства, на этот вид помощи было выделено 3,7 млрд рублей.

Около 3,5 млн владельцев квартир освободили от взносов на капремонт за второй квартал, объем этой поддержки составляет 11,1 млрд рублей.

"Также на 40-60% увеличены зарплаты 42 700 медицинских работников, на эти цели город выделил 3,2 млрд рублей", - добавил Ефимов.

По его словам, Москва сохранила все существующие льготы и соцвыплаты, в 2020 году на эти цели предусмотрено более 495 млрд рублей.

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Москва Владимир Ефимов коронавирус

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