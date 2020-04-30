Почти лишившиеся работы адвокаты попросили у Собянина и Воробьева льгот по аренде

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Объем работы московских и подмосковных адвокатов сократился почти на 90%, они несут большие расходы на зарплаты сотрудникам и аренду помещений. Чтобы выжить, они попросили у чиновников льгот по аренде, пишет "Коммерсантъ".

Издание ссылается на обращения президента совета Адвокатской палаты Москвы Игоря Полякова мэру Сергею Собянину и президента Адвокатской палаты Подмосковья Алексея Галоганова Андрею Воробьеву.

Они объяснили, что несут убытки и не могут получать доход от профессиональной деятельности в связи с ограничением режима работы судов, СИЗО и других органов и организаций, в которых защитники представляют своих доверителей. В письме Галоганова говорится, что суды почти не рассматривают гражданские, административные и арбитражные дела, а расследование и рассмотрение большинства уголовных дел также отложено или приостановлено.

"Сокращение более чем на 90% возможностей профессиональной деятельности способно повлечь необратимые последствия для такого системообразующего института правосудия, как адвокатура", - написал Галоганов.

По его словам, клиенты начали отказываться от ранее заключенных соглашений с адвокатами. При этом каждый адвокат сам или в составе коллегии вынужден продолжать платить за аренду и выплачивать зарплаты бухгалтерам, секретарям и прочему персоналу. В результате многие адвокаты и их семьи оказались в состоянии борьбы за выживание, указал Галоганов.

Авторы обращений попросили помочь им с арендой помещений, находящихся в госсобственности: заморозить аренду на несколько месяцев, снизить ставки, предоставить отсрочки по платежам и рассрочки по выплате долгов по арендной плате. Игорь Поляков в своем письме назвал аренду основной финансовой нагрузкой для адвокатов.

"Адвокаты города Москвы всегда активно участвовали в правовом просвещении граждан, в оказании бесплатной юридической помощи, в том числе по вопросам реновации, оказывая помощь Мосгордуме",— напомнил мэру Поляков.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Михаил Толчеев заявил изданию, что проблема оплаты аренды адвокатами "безусловно, актуальна практически для всей Российской Федерации".

Правительство Подмосковье уже ввело отсрочку для бизнеса на оплату аренды за областное имущество и землю, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, заявили газете в региональном Министерстве имущественных отношений. При этом предствитель ведомства, сославшись на федеральный закон об адвокатуре, отметил, что адвокатская деятельность не является предпринимательской, поэтому мера по предоставлению отсрочки либо освобождению от уплаты арендной платы за имущество им не может быть предоставлена.