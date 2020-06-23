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Оперштаб сообщил о включении в лучшие мировые практики московских мер борьбы с COVID-19

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Международная консалтинговая компания BCG признала меры для борьбы с коронавирусом в Москве одними из лучших в мире, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"По результатам исследования международной консалтинговой компании BCG, система принятых в Москве мер вошла в перечень лучших мировых практик для борьбы с коронавирусом", - подчеркивают в штабе.

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По словам собеседника агентства, в первую очередь Москва смогла обеспечить широкий охват и большой объем тестирования на ранних этапах и на пике эпидемии - количество проведенных анализов на 1000 человек в 3 раза превосходит аналогичный показатель в Германии и Южной Корее.

"Такой охват и объем тестирования позволил удержать уровень смертности от заболевания в городе на низком уровне",- сказали в штабе. Там также отметили, что важную роль сыграл ранний ввод временных ограничительных мер и режима самоизоляции для граждан.

"В Москве ввели ограничения, когда число новых случаев инфекции за сутки находилось на уровне 1200. Для сравнения - в Нью-Йорке эта мера была принята только тогда, когда ежедневно фиксировалось более 20 тыс. новых заболевших", - отметили в штабе.

Положительную роль сыграло и быстрое развертывание дополнительных коечных мощностей под COVID-19 - до примерно 38 тыс. к середине мая, сказали в оперштабе.

Хроника 09 января – 23 июня 2020 годаПандемия коронавируса
BCG Москва Коронавирус

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