Мэр Москвы пообещал с каждым днем ужесточать контроль за соблюдением карантина

Ожидается, что к концу недели IT-системы будут целиком отслеживать перемещение жителей

Фото: Авилов Александр/АГН "Москва"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы с каждым днем будут ужесточать контроль за соблюдением карантина, а к концу недели может быть создана информационная система, которая будет полностью отслеживать передвижения граждан, сказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

"По мере разработки информационных систем мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Ждем также принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу", - добавил Собянин.

Накануне вечером было объявлено, что с понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста.