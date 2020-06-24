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В Москве число новых случаев заражения коронавирусом достигло минимума с 9 апреля

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлено 811 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а их общее число достигло 216 906, сообщает оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в среду.

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Таким образом, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Москве достиг минимума, начиная с 9 апреля.

При этом за последние сутки число выздоровевших от коронавируса - 2 020 - вновь превысило число заболевших, а общее число вылечившихся достигло 141 268.

Суточный максимум выявленных случаев коронавируса в Москве приходится на 7 мая - 6 703. Во второй декаде апреля в Москве фиксировалось по 2-3 тыс. новых случаев ежедневно, со 2 мая - 5,5-6 тыс., с 13 мая - менее 5 тыс., с 16 мая - менее 4 тыс., с 24 мая этот показатель стабильно менее 3 тыс. в сутки, с 9 июня - менее 2 тыс., а с 17 июня - около 1 тыс.

Во вторник вечером сообщалось, что за последние сутки в Москве ушло из жизни 14 пациентов с коронавирусом, что стало минимальным значением с 16 апреля. Общее число жертв инфекции в столице, по оперативным данным, достигло 3 657.

Хроника 09 января – 24 июня 2020 годаПандемия коронавируса
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