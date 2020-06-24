В России зафиксированы 7 176 новых случаев COVID-19

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России за сутки зарегистрировано 7 176 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

У 31,6% новых пациентов нет клинических проявлений заболевания. Всего в России нарастающим итогом зарегистрирован 606 881 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции. Количество новых случаев по России продолжает снижаться: во вторник их было 7,4 тыс., в понедельник - 7,6 тыс., в воскресенье - 7,7 тыс.

В Москве за сутки зарегистрированы 811 новых случаев заболевания - это один из наименьших показателей заболевания за сутки в Москве.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ - 0%, Калининградская область - 0,3%, Москва - 0,4%, Севастополь - 0,5%, Чукотский АО, Северная Осетия, Чечня - по 0,7%.

За последние сутки подтверждено 154 летальных случая. Причем Москва в этот раз на третьем месте по количеству умерших с 14 летальными случаями, ее в четвертый раз обгоняет Санкт-Петербург с 38 умершими, а Московская область впервые оказывается впереди Москвы с 24 случаями. За весь период по России умерли 8 513 человек.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 12 393 человека, из них в Москве - 2 020. За весь период выписано по выздоровлению по России 368 822 человека.

На втором месте по числу заболевших - Московская область (507 человек). В Ханты-Мансийском АО - 323 случая, 218 - в Санкт-Петербурге, 207 - в Нижегородской области, 198 - в Воронежской области, 193 - в Иркутской области, 185 - в Челябинской области, 181 - в Свердловской области, 154 - в Красноярском крае, 138 - в Тыве, 137 - в Ямало-Ненецком АО, 135 - в Ростовской области, 120 - в Архангельской области, 111 - в Саратовской области, 108 - в Новосибирской области, 107 - в Ульяновской области, 102 - в Волгоградской области. Еще в 66 регионах суточный прирост COVID-19 не превысил ста случаев.