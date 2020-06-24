В Минздраве России отметили, что заболеваемость COVID-19 в стране идет на убыль

В Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России заболеваемость коронавирусом идет на спад, однако некоторые ограничительные меры сохраняются на фоне распространения пандемии в мире, заявил журналистам в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Всплеск в России уже идет на убыль. И в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет. У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", стоит ли опасаться новой вспышки COVID-19 в стране на фоне заявлений представителей ВОЗ о том, что пандемия в мире набирает обороты.

Говоря о ситуации в мире, Мурашко отметил, что она "будет зависеть от того, какой иммунитет (приобретут люди), какое распространение (заболеваемости) пойдет". "Поэтому сейчас есть ряд карантинных мер, которые ограничивают (распространение вируса)", - сказал министр.

Однако, по его словам, "мы видим, в Москве уровень популяционного иммунитета растет и это, соответственно, позволяет снижать заболеваемость".

Как подчеркнул Мурашко, "но нужно помнить, что те, кто не переболел все-таки должны меры предосторожности соблюдать".

На вопрос о перспективах появления вакцины Мурашко сказал: "Клинические испытания идут штатно... Вот закончатся испытания, мы объявим".

22 июня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями.