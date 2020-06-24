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Пассажиропоток на МЦД после отмены режима самоизоляции восстановился на 57%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах восстановился на 57%, относительно конца февраля, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Как рассказали в пресс-службе, после завершения режима самоизоляции, с 9 по 22 июня, на МЦД пассажиры совершили более 3,49 млн поездок: 1,69 млн по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и 1,8 млн по МЦД-2 "Курско-Рижский".

На МЦД проводится усиленная дезинфекция. 12 раз в день обрабатываются все элементы пассажирской инфраструктуры на станциях. Трижды в сутки дезинфицируют все поезда, при этом каждую ночь дополнительно обрабатывают подвижной состав "холодным туманом".

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Москва МЦД Коронавирус

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