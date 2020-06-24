Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 141 тысячу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 2 020 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в среду.

По ее словам, количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

Всего число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 141 268, уточнила Ракова.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Накануне вечером столичный оперштаб по контролю за коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве скончались 14 пациентов с COVID-19, что стало минимальным значением с 16 апреля. А общее число жертв инфекции в городе достигло 3 657.