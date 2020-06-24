Более 3,6 тыс. участков откроют в Москве для голосования по поправкам в Конституцию

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Москве все готово для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут журналистам в среду.

По его словам, будет работать более 3,6 тыс. участков, из которых порядка 180 - по месту временного пребывания граждан. Все участки оснащены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, отметил он.

Реут напомнил, что проголосовать по вопросу поправок в Конституцию можно в дополнительные дни с 25 июня по 30 июня и в основной день голосования, 1 июля.

Участковые комиссии будут работать эти дни без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00, уточнил зампред комиссии.

По его словам, более 1 млн человек проголосуют дистанционно с 25 по 30 июня.