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Песков заверил, что принятие поправок в Конституцию не повлечет досрочных думских выборов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Вступление в силу конституционных поправок не потребует проведения досрочных выборов в Госдуму или переназначений на ключевых постах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Нет, насколько я знаю, это не требует проведения сиюминутных выборов или переназначения на ответственные должности", - сказал Песков он на брифинге.

Его спросили, пройдут ли досрочные выборы в парламент и состоятся ли переназначения на ключевые позиции, например, в Конституционном, Верховном судах, Генпрокуратуре, после того, как поправки вступят в силу.

По словам Пескова, в Кремле считают, что судьбоносную важность предложенных поправок осознает подавляющее большинство населения. Его спросили, как скоро россияне могут почувствовать те изменения, которые закрепляются поправками в Конституцию, если они за них проголосуют. Песков отметил, что "не считает корректным" этот вопрос.

"И ощущение важности, эффект от этих изменений - это, скорее, вопрос существования государства и его будущего", - добавил он.

Хроника 15 января – 23 июня 2020 годаИзменение Конституции
Дмитрий Песков Госдума Генпрокуратура Конституционный суд Конституция

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