ЦИК отклонил почти 90 тыс. заявлений на электронное голосование по Конституции

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Почти 90 тысяч заявлений на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России не были одобрены, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Всего ЦИКом отклонено 89 348 заявлений по Москве и Нижегородской области, то есть 7%, как я предполагал. Это данные штаба по наблюдению", - сказал Венедиктов во вторник.

В частности, ЦИК отклонил 15,6 тыс. заявлений о регистрации на электронное голосование по поправкам, поданных с кабинетов, созданных после 5 июня. За это, по мнению Венедиктова, можно поблагодарить телеканал "Дождь", сделавший расследование о подложных аккаунтах.

Таким образом, 1 190 726 заявлений одобрено по двум субъектам, из них в Москве - 1 051 155 и по Нижегородской области - 139 571, уточнил Венедиктов.

По его словам, из отказанных в принятии: самими гражданами отозвано 7,7 тыс., двойная подача - 26,2 тыс., регистрация в двух разных кабинетах - 1 тыс., по техническим причинам - 13,1 тыс., из-за оказания некорректных сведений - 39,9 тыс. Венедиктов предположил, что часть заявлений может быть одобрена по итогам апелляций.

Всего, по ранее озвученным ЦИК данным, было подано 1 215 926 заявок. Из них 1 075 488 в Москве, 140 438 в Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в столице.