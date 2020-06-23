Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08Заразились
на 23.06В России 599 705+7 425В мире 9 098 641+143 105

Ожидаемую явку на голосование по Конституции оценили в 50-60%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Уровень активности на общероссийском голосовании ожидается не менее 50%, считает глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

"Все исследования показывают, что диапазон явки будет 50-60%, а голосования "за" - 60-70%. Итоговый результат в значительной степени будет зависеть от структуры явки, кто лучше отмобилизован - сторонники или противники", - сказал Костин во вторник в Москве на "круглом столе" Экспертного института социальных исследований "Историческое решение. Перспективы и прогнозы голосования по поправкам к Конституции России".

В РоссииЧто именно меняется в КонституцииЧто именно меняется в КонституцииЧитать подробнее

Итоги голосования также будут зависеть от того, "как будет выглядеть картина в раскладке по регионам, особенно с большой численностью населения", отмечает эксперт. "Собственно, в этом на сегодняшний день и заключается главная интрига", - сказал глава ФоРГО.

Костин полагает, что значительная часть тех, кто не собирается поддерживать поправки, находятся под влиянием настроений, связанных с ограничительными мерами в связи с COVID-19. "Декларирующие голосование "против" не являются монолитной группой. Значительная часть тех, кто выступает против предложенных поправок, действует под влиянием негативных настроений, связанных с карантином", - считает эксперт.

По его оценке, предстоящее голосование дает возможность "деактивировать мину замедленного действия под федеративными отношениями, заложенную в 1993 году".

"Тогда в 17 субъектах Федерации большинство проголосовало против Конституции, тем не менее, она является законом прямого действия, в том числе и на этих территориях. Для федеративного государства крайне важна поддержка Конституции не только большинством в целом по стране, но и в каждом субъекте РФ. Это важнее любых формальных стахановских показателей", - сказал глава ФоРГО.

ФоРГО

Новости по теме

Новости

Всероссийскую перепись населения предложили провести в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения предложили провести в апреле 2021 года

Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС

Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС
ДТП с участием Михаила Ефремова

Федеральная палата адвокатов осудила поведение защитников Ефремова и потерпевших

В ООН заинтересовались сообщениями об аномальной жаре в российском городе

В ООН заинтересовались сообщениями об аномальной жаре в российском городе

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг
Пандемия коронавируса

Курортники массово отменяют брони в санаториях Сочи из-за справок на коронавирус

Курортники массово отменяют брони в санаториях Сочи из-за справок на коронавирус

Россиянам разрешат на дому принимать лекарства из стационаров

Россиянам разрешат на дому принимать лекарства из стационаров

"Аэрофлот" возобновил продажу билетов по субсидируемым тарифам в ДФО, Крым и Калининград

Дело Baring Vostok

Адвокат сообщил, что у Майкла Калви обнаружили онкологию

Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно

Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');