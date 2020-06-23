Ожидаемую явку на голосование по Конституции оценили в 50-60%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Уровень активности на общероссийском голосовании ожидается не менее 50%, считает глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

"Все исследования показывают, что диапазон явки будет 50-60%, а голосования "за" - 60-70%. Итоговый результат в значительной степени будет зависеть от структуры явки, кто лучше отмобилизован - сторонники или противники", - сказал Костин во вторник в Москве на "круглом столе" Экспертного института социальных исследований "Историческое решение. Перспективы и прогнозы голосования по поправкам к Конституции России".

Итоги голосования также будут зависеть от того, "как будет выглядеть картина в раскладке по регионам, особенно с большой численностью населения", отмечает эксперт. "Собственно, в этом на сегодняшний день и заключается главная интрига", - сказал глава ФоРГО.

Костин полагает, что значительная часть тех, кто не собирается поддерживать поправки, находятся под влиянием настроений, связанных с ограничительными мерами в связи с COVID-19. "Декларирующие голосование "против" не являются монолитной группой. Значительная часть тех, кто выступает против предложенных поправок, действует под влиянием негативных настроений, связанных с карантином", - считает эксперт.

По его оценке, предстоящее голосование дает возможность "деактивировать мину замедленного действия под федеративными отношениями, заложенную в 1993 году".

"Тогда в 17 субъектах Федерации большинство проголосовало против Конституции, тем не менее, она является законом прямого действия, в том числе и на этих территориях. Для федеративного государства крайне важна поддержка Конституции не только большинством в целом по стране, но и в каждом субъекте РФ. Это важнее любых формальных стахановских показателей", - сказал глава ФоРГО.