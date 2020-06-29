В Москве выявили в три раза меньше новых случаев коронавируса, чем месяц назад

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве зафиксировано 782 новых случая коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб.

"Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было зафиксировано 2332 случая за сутки", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

По словам собеседника агентства, 42,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% - от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 6,7%- старше 80 лет.

"Также 7,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.

Ранее в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что врачи за сутки вылечили еще 1007 пациентов с коронавирусом в столице, общее число выздоровевших превысило 148 тыс. человек.