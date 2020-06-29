Московские врачи вылечили от коронавируса более 148 тысяч человек

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Еще 1007 пациентов за сутки вылечились от коронавируса в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции (в Москве - ИФ), увеличилось до 148102", - сказала Ракова в понедельник.

Накануне, 28 июня, представитель столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил "Интерфаксу", что число умерших от COVID-19 в Москве за сутки увеличилось с 3738 до 3761, скончались еще 23 человека.

По последним данным, в российской столице выявлено более 220 тыс. случаев заболевания коронавирусом.