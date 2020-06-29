Источник сообщил о возможной гибели человека после взрыва на северо-востоке Москвы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы увеличилось до семи человек, возможно, есть погибший, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"За помощью к медикам обратились уже семь человек. Еще одного ищут внутри горящего дома, возможно, он погиб", - сказал источник. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

По предварительным данным, в квартире на третьем этаже пятиэтажки на улице Проходчиков могла сдетанировать газо-воздушная смесь. Взрыв повредил межквартирную перегородку и остекление двух квартир.

По данным ГУ МЧС, после взрыва на том же этаже начался пожар, загорелись четыре квартиры. По последним данным, пожар локализован.