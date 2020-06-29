Четыре человека пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Медики осматривают четырех человек, эвакуированных из горящего здания на северо-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.
"Спасено шесть человек, из них четыре человека проверяются медиками", - сказали агентству в главке.
Ранее информированный источник сообщил, что четыре человека обратились за помощью к медикам.
По предварительным данным, в квартире на третьем этаже пятиэтажки на улице Проходчиков могла сдетонировать газо-воздушная смесь. Взрыв повредил межквартирную перегородку и остекление двух квартир.
Кроме того, начался пожар - горят четыре квартиры. По словам собеседника агентства, пожарные эвакуируют жильцов дома.
Сильный пожар на улице Проходчиков в Москве. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв. pic.twitter.com/PCeBdgHp4h— lifenews_ru (@lifenews_ru) June 29, 2020