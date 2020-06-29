Четыре человека пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

Архивное фото Фото: АГН "Москва"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Медики осматривают четырех человек, эвакуированных из горящего здания на северо-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

"Спасено шесть человек, из них четыре человека проверяются медиками", - сказали агентству в главке.

Ранее информированный источник сообщил, что четыре человека обратились за помощью к медикам.

По предварительным данным, в квартире на третьем этаже пятиэтажки на улице Проходчиков могла сдетонировать газо-воздушная смесь. Взрыв повредил межквартирную перегородку и остекление двух квартир.

Кроме того, начался пожар - горят четыре квартиры. По словам собеседника агентства, пожарные эвакуируют жильцов дома.