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Один голосовавший по поправкам онлайн испортил электронный бюллетень

Один голосовавший по поправкам онлайн испортил электронный бюллетень
Фото: Vostock-photo

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - За внесение поправок в Конституцию РФ с помощью электронного голосования в Москве выступили 62,33% человек, против - 37, 67%, передает корреспондент "Интерфакса".

В Нижегородской области, где также была опция онлайн-голосования, "за" 59,69% избирателей, "против" - 40,31%.

Как сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, один бюллетень признан недействительным.

Он объяснил, что пользователь остановил "транзакцию между кликом мышки и попаданием ее в криптобиблиотеку своего компьютера".

"Для этого достаточно стандартных навыков разработчика или более продвинутых навыков пользователя",- сказал Костырко.

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Он уточнил, что этот избиратель "на своем собственном компьютере, по сути дела, испортил свой собственный бюллетень". "То есть он остановил транзакцию между кликом мышки и попаданием в криптобиблиотеку и вместо "да" или "нет" написал что-то третье. Взял это и отправил в память компьютера, где оно зашифровалось и попало в блокчейн",- пояснил Костырко.

Но поскольку блокчейн предполагает только ответ "да" или "нет", то система в ходе расшифровки пометила его как недействительный, добавил Костырко.

Голосование в стране проходило в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. 1 июля был основной день голосования

Электронное голосование проходило только в двух регионах - Москве и Нижегородской области - и только с 25 по 30 июня, первые шесть дней.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Москва Конституция

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