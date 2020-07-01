На онлайн-голосовании в Москве поправки в Конституцию поддержали 62,33%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве "за" эти поправки отдали голоса 62,33% избирателей, против - 37,67%.

Как сообщает ЦИК РФ, во втором регионе, где также голосовали онлайн, - в Нижегородской области - поправки поддержали 59,69% избирателей. "Против" ответили 40,31%.

"За" поправки к Конституции проголосовали онлайн в Москве 601 061 человек, "против" - 363 341 человек, в Нижегородской области "за" проголосовали 75 073 человека, "против" - 50 700 человек.

Как сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, один бюллетень признан недействительным. Это стало возможно, так как пользователь остановил "транзакцию между кликом мышки и попаданием ее в криптобиблиотеку своего компьютера".

"Для этого достаточно стандартных навыков разработчика или более продвинутых навыков пользователя",- сказал Костырко.

Он уточнил, что этот избиратель "на своем собственном компьютере, по сути дела, испортил свой собственный бюллетень". "То есть он остановил транзакцию между кликом мышки и попаданием в криптобиблиотеку и вместо "да" или "нет" написал что-то третье. Взял это и отправил в память компьютера, где оно зашифровалось и попало в блокчейн",- пояснил Костырко.

Но поскольку блокчей предполагает только ответ "да" или "нет", то система в ходе расшифровки пометила его как недействительный, добавил Костырко.

1 июля в России прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию. Голосование проходило в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Однако электронное голосование проходило только в двух регионах - Москве и Нижегородской области - до основного дня голосования 1 июля, то есть в первые шесть дней.